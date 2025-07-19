Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Тесленко — о «Кубани»: обидно, что клуб так развалился

Игрок «Рубина» Тесленко — о «Кубани»: обидно, что клуб так развалился
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко с досадой высказался о положении дел в «Кубани», которая на данный момент выступает во Второй лиге.

– Вы родились в Краснодаре, являетесь воспитанником «Кубани». Что можете сказать о команде и её академии?
– В то время, когда я приходил в «Кубань», это была хорошая команда, играла в Лиге Европы. Там были достаточно качественные игроки, молодые все были ребята. Потом, к сожалению, клуб развалился.

– Вам как воспитаннику «Кубани» жалко, что стало с клубом, который когда-то был самым популярным в регионе?
– Да, мне на самом деле обидно, потому что я провёл очень много времени там. Я прошёл весь интернат, прошёл молодёжную команду, Вторую лигу. Потом был в главной команде. И есть некая обида за этот клуб, потому что он был достойный, выступал очень хорошо, покупал сильных футболистов. И да, обидно, что клуб так развалился и до сих пор не может ещё собраться, — приводит слова Тесленко «Татар-информ».

Материалы по теме
Защитник «Рубина» Тесленко рассказал, чем Слуцкий отличается от Рахимова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android