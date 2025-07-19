Игрок «Рубина» Тесленко — о «Кубани»: обидно, что клуб так развалился

Центральный защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко с досадой высказался о положении дел в «Кубани», которая на данный момент выступает во Второй лиге.

– Вы родились в Краснодаре, являетесь воспитанником «Кубани». Что можете сказать о команде и её академии?

– В то время, когда я приходил в «Кубань», это была хорошая команда, играла в Лиге Европы. Там были достаточно качественные игроки, молодые все были ребята. Потом, к сожалению, клуб развалился.

– Вам как воспитаннику «Кубани» жалко, что стало с клубом, который когда-то был самым популярным в регионе?

– Да, мне на самом деле обидно, потому что я провёл очень много времени там. Я прошёл весь интернат, прошёл молодёжную команду, Вторую лигу. Потом был в главной команде. И есть некая обида за этот клуб, потому что он был достойный, выступал очень хорошо, покупал сильных футболистов. И да, обидно, что клуб так развалился и до сих пор не может ещё собраться, — приводит слова Тесленко «Татар-информ».