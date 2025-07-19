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Галактионов отреагировал на слухи о возможном уходе Пиняева из «Локомотива»

Галактионов отреагировал на слухи о возможном уходе Пиняева из «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о возможном уходе крайнего нападающего Сергея Пиняева из клуба. Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего футболиста заинтересован ПФК ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Перерыв
0 : 0
Сочи
Сочи

— Можно будет представить, что «Локомотив» будет командой без Пиняева?
— Нет. И руководство уже об этом заявило. Не обращаем внимания на слухи, на те информационные вбросы, которые появляются во время игрового дня, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Ранее журналист Иван Карпов в телеграм-канале сообщал, что армейцы собираются активировать опцию выкупа вингера сборной России, которая составляет € 10 млн. Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до лета 2028 года.

Отметим, что Сергей Пиняев не попал в заявку железнодорожников на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», который состоится сегодня, 19 июля. Начало игры — в 18:00 мск.

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