Галактионов отреагировал на слухи о возможном уходе Пиняева из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о возможном уходе крайнего нападающего Сергея Пиняева из клуба. Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего футболиста заинтересован ПФК ЦСКА.

— Можно будет представить, что «Локомотив» будет командой без Пиняева?

— Нет. И руководство уже об этом заявило. Не обращаем внимания на слухи, на те информационные вбросы, которые появляются во время игрового дня, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Ранее журналист Иван Карпов в телеграм-канале сообщал, что армейцы собираются активировать опцию выкупа вингера сборной России, которая составляет € 10 млн. Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до лета 2028 года.

Отметим, что Сергей Пиняев не попал в заявку железнодорожников на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», который состоится сегодня, 19 июля. Начало игры — в 18:00 мск.