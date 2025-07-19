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«Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед» сыграли вничью в товарищеском матче

«Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед» сыграли вничью в товарищеском матче
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Окончен товарищеский матч, в котором играли «Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Команды не забили голов в этой встрече. Игра прошла на стадионе «Строберри Арена» (Сольна, Швеция). В качестве главного арбитра в этой встрече отработал Адам Ладебек из Швеции.

В следующей контрольной игре «красные дьяволы» сыграют с «Вест Хэм Юнайтед» 27 июля. «Павлины» 2 августа встретятся с испанским «Вильярреалом».

По итогам прошлого сезона манкунианцы заняли 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 42 очками. Коллектив из Йоркшира стал победителем Чемпионшипа и вышел в высший дивизион чемпионата Англии.

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