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«Спартак» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ
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Сегодня, 19 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Денисов, Бабич, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Заболотный.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Сердеров, Агаларов.

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Спартак» занял четвёртое место, махачкалинское «Динамо» — 11-е.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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