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«Локомотив» — «Сочи»: после первого тайма счёт 0:0

«Локомотив» — «Сочи»: после первого тайма счёт 0:0
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В эти минуты идёт перерыв матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Сочи». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Перерыв
0 : 0
Сочи
Сочи

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар». «Сочи» по сумме двух стыковых матчей переиграл «Пари Нижний Новгород» (4:3) и спустя год отсутствия вернулся в высший дивизион российского первенства.

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