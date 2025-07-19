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«У меня обе ноги хорошие». Вадим Раков высказался о голе в ворота «Акрона»

«У меня обе ноги хорошие». Вадим Раков высказался о голе в ворота «Акрона»
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков, выступающий за самарские «Крыльях Советов» на правах аренды, высказался о своём голе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1). Форвард поразил ворота тольяттинцев дальним ударом с левой ноги.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Неделчяру – 45+1'     1:1 Раков – 56'    

— Мне кажется, у меня обе ноги хорошие. На протяжении всей карьеры тренирую обе ноги. Могу бить с обеих ног, идти в дриблинг… С рождения, конечно, рабочая правая, но так обе рабочие.

— Расскажите о моменте с голом?
— Как только принял мяч, даже не раздумывал. Понимал, если попаду хорошо по мячу, то есть шанс. В итоге попал в самый угол.

— Ничья закономерный результат?
— Если бы я забил ещё в первом тайме, то матч мог сложиться иначе, — сказал Раков в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что 20-летний Раков был признан лучшим игроком матча. Нападающий провёл на поле 69 минут.

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