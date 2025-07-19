«Дом — это не патриархат, это твой храм». Экс-игрок «МЮ» Чичарито — о женщинах

Нападающий «Гвадалахара Чивас» Хавьер Эрнандес, известный как Чичарито, высказался о нежелании женщин выполнять обязанности по дому.

«Итак. Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение… Интересно», – сказал мексиканский форвард в видео в социальной сети.

Под постом футболист написал: «Дом – это не патриархат, это твой храм».

Напомним, что экс-игрок сборной Мексики выступал за европейские клубы с 2010 по 2020 год, в том числе за «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид, леверкузенский «Байер» и «Севилью». В 2024 году нападающий вернулся на родину, в клуб «Гвадалахара Чивас», воспитанником которого и является.