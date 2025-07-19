Игрок «Рубина» Тесленко рассказал о своём отношении к «Краснодару»

Центральный защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко высказался об отношении к «Краснодару».

– Был ли у вас вариант перейти в академию «Краснодара»?

– У меня предложений именно от «Краснодара» не было, потому что после «Кубани», когда мы играли во Второй лиге, меня сразу позвал ЦСКА. Я без раздумий поехал туда.

– Как уроженец Краснодарского края вы же наверняка переживали за «быков»?

– Да, естественно. В этом плане хотелось, конечно, чтобы «Краснодар» добился своего, потому что у них это не получалось несколько сезонов. То есть они были очень близко, но в последний момент не получилось у них взять чемпионство. И в этом плане да, за них переживал, всё-таки команда с родного края. Всё равно немного посматриваю, слежу за ними, — приводит слова Тесленко «Татар-информ».