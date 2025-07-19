«Урал» одержал победу над «Шинником» в матче 1-го тура Первой лиги

Завершился матч 1-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Шинник» и «Урал». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Никитой Новиковым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Игра завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 38-й минуте. Отличился полузащитник «Урала» Юрий Железнов.

Напомним, «Урал» завершил сезон-2024/2025 Первой лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика», заработав 69 очков. В стыковых матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 «Урал» проиграл «Ахмату» по сумме двух встреч со счётом 2:3.