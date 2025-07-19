Защитник «Рубина» Тесленко рассказал, почему ранее не остался в молодёжной команде ЦСКА

Центральный защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко ответил, по какой причине он не смог ранее остаться в молодёжной команде ЦСКА.

– Вы играли за молодёжку ЦСКА. Почему не закрепились в ней больше чем на год?

– Возможность остаться была, но в руководстве ЦСКА решили, что они дадут предпочтение более молодым игрокам в молодёжной команде. А у меня в тот момент было предложение от «КАМАЗа» во Второй лиге. И я считаю, что лучше было бы пойти во Вторую лигу, — приводит слова Тесленко «Татар-информ».

«Рубин» завершил сезон-2024/2025 на седьмом месте в итоговой таблице РПЛ. В активе команды было 45 очков в 30 матчах.