«Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Рединг» в контрольном матче

Окончен товарищеский матч, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Рединг». После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу лондонской команды. Игра прошла на стадионе «Селект Кар Лизинг». Главным арбитром встречи был Фараи Халлам.

Уилл Лэнкшир открыл счёт на 49-й минуте и обеспечил преимущество гостям. Лука Вушкович на 53-й минуте удвоил преимущество команды.

В следующих контрольных играх «шпоры» сыграют с «Лутон Таун» 26 июля, а «Ройялс» 22 июля встретятся с «Оксфорд Юнайтед».

По итогам прошлого сезона «Тоттенхэм Хотспур» занял 17-е место в турнирной таблице АПЛ и выиграл Лигу Европы, «Рединг» финишировал на седьмом месте в Первой лиге Англии.