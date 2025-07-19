«Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Рединг» в контрольном матче
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Окончен товарищеский матч, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Рединг». После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу лондонской команды. Игра прошла на стадионе «Селект Кар Лизинг». Главным арбитром встречи был Фараи Халлам.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
19 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рединг
Рединг, Англия
Окончен
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Англия
0:1 Лэнкшир – 49' 0:2 Вушкович – 53'
Уилл Лэнкшир открыл счёт на 49-й минуте и обеспечил преимущество гостям. Лука Вушкович на 53-й минуте удвоил преимущество команды.
В следующих контрольных играх «шпоры» сыграют с «Лутон Таун» 26 июля, а «Ройялс» 22 июля встретятся с «Оксфорд Юнайтед».
По итогам прошлого сезона «Тоттенхэм Хотспур» занял 17-е место в турнирной таблице АПЛ и выиграл Лигу Европы, «Рединг» финишировал на седьмом месте в Первой лиге Англии.
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