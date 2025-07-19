«Мы периодически выпадаем из игры, но это нормально». Тренер «Крыльев» Адиев — игрокам

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев поблагодарил футболистов за игру в матче 1-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2025/2026 c «Акроном» (1:1). Напомним, самарцы отыгрались по ходу встречи.

Видео доступно на странице «Крыльев Советов» в социальной сети «ВКонтакте».

«Благодарю за игру, благодарю за отношение. Как я и говорил, сейчас нам легко не будет, будет рваный ритм в плане игры. И мы сразу договорились, что нужно больше характера, напора. Проявить его и вытащить эту игру. Так и получилось. Мы периодически выпадаем из игры, но это нормально, когда перестраивается команда. Игра улучшится. Самое главное — чтобы мы сохраняли своё отношение к игре и тренировкам. За это, ребят, особая благодарность», — сказал Адиев игрокам.

В следующем туре самарцы сыграют с «Пари НН» 25 июля.