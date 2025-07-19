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Волга — Ротор, результат матча 19 июля 2025, счет 1:2, 1-й тур Первая лига 2025/2026

«Ротор» обыграл ульяновскую «Волгу» в матче Первой лиги
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Окончен матч Первой лиги, в котором встречались ульяновская «Волга» и волгоградский «Ротор». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ротора». Встреча прошла на стадионе «Труд» имени Льва Яшина» (Ульяновск, Россия). Главным арбитром встречи был Андрей Прокопов (Ярославль, Россия).

Россия — Лига PARI . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
1 : 2
Ротор
Волгоград
0:1 Сафронов – 30'     1:1 Хабибуллин – 48'     1:2 Клещенко – 83'    

Илья Сафронов на 30-й минуте обеспечил преимущество команде гостей. Айдар Хабибуллин на 48-й минуте сравнял счёт, а победный гол «Ротора» на 83-й минуте забил Александр Клещенко.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Ротор» занял девятое место в турнирной таблице Первой лиги, заработав 47 очков. «Волга» заняла второе место в группе «Золото» Второй лиги и оформила повышение в классе.

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