«Акрон» установил рекорд посещаемости в домашних матчах в игре с «Крыльями»

На матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Крыльями Советов» (1:1), состоявшемся сегодня, 19 июля, был установлен рекорд посещаемости домашних игр тольяттинцев. Встречу посетили 10 015 зрителей. Об этом сообщила пресс-служба «Акрона». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

На 45+1-й минуте отличился Йонуц Неделчяру. На 56-й минуте счёт сравнял нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков.

Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Акрон», проводивший дебютный сезон в элитном дивизионе, занял девятое место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» финишировали на 10-й строчке. Чемпионом страны стал «Краснодар».