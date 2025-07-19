Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» установил рекорд посещаемости в домашних матчах в игре с «Крыльями»

«Акрон» установил рекорд посещаемости в домашних матчах в игре с «Крыльями»
Комментарии

На матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Крыльями Советов» (1:1), состоявшемся сегодня, 19 июля, был установлен рекорд посещаемости домашних игр тольяттинцев. Встречу посетили 10 015 зрителей. Об этом сообщила пресс-служба «Акрона». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Неделчяру – 45+1'     1:1 Раков – 56'    

На 45+1-й минуте отличился Йонуц Неделчяру. На 56-й минуте счёт сравнял нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков.

Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Акрон», проводивший дебютный сезон в элитном дивизионе, занял девятое место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» финишировали на 10-й строчке. Чемпионом страны стал «Краснодар».

Материалы по теме
«У меня обе ноги хорошие». Вадим Раков высказался о голе в ворота «Акрона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android