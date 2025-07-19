«Акрон» установил рекорд посещаемости в домашних матчах в игре с «Крыльями»
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На матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Крыльями Советов» (1:1), состоявшемся сегодня, 19 июля, был установлен рекорд посещаемости домашних игр тольяттинцев. Встречу посетили 10 015 зрителей. Об этом сообщила пресс-служба «Акрона». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Неделчяру – 45+1' 1:1 Раков – 56'
На 45+1-й минуте отличился Йонуц Неделчяру. На 56-й минуте счёт сравнял нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков.
Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Акрон», проводивший дебютный сезон в элитном дивизионе, занял девятое место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» финишировали на 10-й строчке. Чемпионом страны стал «Краснодар».
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