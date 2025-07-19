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Тренер «Наполи» Конте высказался о стремлении команды защитить чемпионский титул

Тренер «Наполи» Конте высказался о стремлении команды защитить чемпионский титул
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте дал комментарий касательно желания команды защитить статус чемпиона Италии, завоёванный по итогам прошлого сезона.

«Есть ли команда, более голодная до побед, чем «Наполи»? Нам нужно взглянуть на себя, как и в прошлом году, думая о самосовершенствовании и росте. Безусловно, когда на твоей футболке «скудетто», ты считаешься фаворитом, нам нельзя отступать. После серии побед «Ювентуса» за ним последовали другие команды, и это показывает, насколько это сложно. Мы уже видели это два сезона назад, и со «скудетто» на груди мы финишировали десятыми. Этот опыт ещё больше укрепил всю команду, ведь мы понимаем, что легко не будет», — приводит слова Конте на пресс-конференции издание Sky Sport Italia.

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