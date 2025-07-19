В «Спартаке» высказались об отсутствии Чернова и Гарсии в заявке на матч с «Динамо» Мх

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему защитник Никита Чернов и нападающий Ливай Гарсия отсутствуют в заявке команды на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 19 июля. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

«Чернов и Гарсия продолжают восстановление», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял четвёртое место, а махачкалинское «Динамо» финишировало 11-м. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар».