В «Спартаке» высказались об отсутствии Чернова и Гарсии в заявке на матч с «Динамо» Мх
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему защитник Никита Чернов и нападающий Ливай Гарсия отсутствуют в заявке команды на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 19 июля. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала
«Чернов и Гарсия продолжают восстановление», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял четвёртое место, а махачкалинское «Динамо» финишировало 11-м. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар».
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