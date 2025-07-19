Игрок «Спартака» Солари: Умяров не перестаёт удивлять, он активно учит испанский язык

Крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари поделился впечатлениями от базы клуба в Тарасовке, а также рассказал о том, как прошли предсезонные учебно-тренировочные сборы красно-белых.

«База в Тарасовке — сильное впечатление. Пусть она и далековато от Москвы, но там есть всё необходимое для хорошей работы. А место уютное и атмосферное.

Сборы прошли позитивно, мы много общались, ведь постоянно жили на базе. Конечно, я больше времени проводил с Барко и остальными ребятами, которые говорят на испанском. Но и с другими у нас отличные отношения. Умяров вообще не перестаёт удивлять, он активно учит испанский язык и уже весьма неплохо на нём говорит!» — приводит слова Солари пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.