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Игрок «Спартака» Солари: Умяров не перестаёт удивлять, он активно учит испанский язык

Игрок «Спартака» Солари: Умяров не перестаёт удивлять, он активно учит испанский язык
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Крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари поделился впечатлениями от базы клуба в Тарасовке, а также рассказал о том, как прошли предсезонные учебно-тренировочные сборы красно-белых.

«База в Тарасовке — сильное впечатление. Пусть она и далековато от Москвы, но там есть всё необходимое для хорошей работы. А место уютное и атмосферное.

Сборы прошли позитивно, мы много общались, ведь постоянно жили на базе. Конечно, я больше времени проводил с Барко и остальными ребятами, которые говорят на испанском. Но и с другими у нас отличные отношения. Умяров вообще не перестаёт удивлять, он активно учит испанский язык и уже весьма неплохо на нём говорит!» — приводит слова Солари пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

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