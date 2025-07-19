«Селтик» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» в контрольном матче
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Окончен товарищеский матч, в котором встречались шотландский «Селтик» и английский «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Глазго. Игра прошла на стадионе «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
19 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Энгелс – 28' 2:0 Кенни – 45' 3:0 Ян – 53' 4:0 Скэйлз – 75'
Арне Энгелс на 28-й минуте реализовал пенальти и вывел «кельтов» вперёд, Джонни Кенни на 45-й минуте удвоил преимущество команды, Хюн-Чун Ян на 53-й минуте забил третий мяч коллектива, а на 75-й минуте взятием ворот ометился Лиам Скэйлз.
В ближайших контрольных матчах «Селтик» сыграет с «Аяксом» 24 июля, «Ньюкасл Юнайтед» встретится с лондонским «Арсеналом» 27 июля.
По итогам прошлого сезона «Ньюкасл Юнайтед» занял пятое место в АПЛ, а «Селтик» стал чемпионом Шотландии.
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