Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Селтик» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» в контрольном матче

«Селтик» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» в контрольном матче
Комментарии

Окончен товарищеский матч, в котором встречались шотландский «Селтик» и английский «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Глазго. Игра прошла на стадионе «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
19 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Энгелс – 28'     2:0 Кенни – 45'     3:0 Ян – 53'     4:0 Скэйлз – 75'    

Арне Энгелс на 28-й минуте реализовал пенальти и вывел «кельтов» вперёд, Джонни Кенни на 45-й минуте удвоил преимущество команды, Хюн-Чун Ян на 53-й минуте забил третий мяч коллектива, а на 75-й минуте взятием ворот ометился Лиам Скэйлз.

В ближайших контрольных матчах «Селтик» сыграет с «Аяксом» 24 июля, «Ньюкасл Юнайтед» встретится с лондонским «Арсеналом» 27 июля.

По итогам прошлого сезона «Ньюкасл Юнайтед» занял пятое место в АПЛ, а «Селтик» стал чемпионом Шотландии.

Материалы по теме
«Селтик» обыграл лиссабонский «Спортинг» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android