«Селтик» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» в контрольном матче

Окончен товарищеский матч, в котором встречались шотландский «Селтик» и английский «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Глазго. Игра прошла на стадионе «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия).

Арне Энгелс на 28-й минуте реализовал пенальти и вывел «кельтов» вперёд, Джонни Кенни на 45-й минуте удвоил преимущество команды, Хюн-Чун Ян на 53-й минуте забил третий мяч коллектива, а на 75-й минуте взятием ворот ометился Лиам Скэйлз.

В ближайших контрольных матчах «Селтик» сыграет с «Аяксом» 24 июля, «Ньюкасл Юнайтед» встретится с лондонским «Арсеналом» 27 июля.

По итогам прошлого сезона «Ньюкасл Юнайтед» занял пятое место в АПЛ, а «Селтик» стал чемпионом Шотландии.