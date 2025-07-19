Виталий Лысцов получил травму в первой игре за «Шинник» и покинул поле на носилках

Защитник «Шинника» Виталий Лысцов покинул поле на носилках после столкновения с игроком «Урала» Ильёй Ишковым в матче 1-го тура Лиги PARI. Команда футболиста проиграла со счётом 0:1.

Бывший игрок «Локомотива» получил повреждение, выбивая мяч из штрафной площади после подачи от футболиста «Урала», в то время как полузащитник гостей Ишков, набегая, задел верхнюю часть тела игрока локтем. Защитник ярославцев не смог самостоятельно покинуть игровую площадку.

Напомним, россиянин успел поиграть в Португалии, выступая за «Боавишту», «Бенфику» и «Лейрию». В РПЛ Лысцов выступал за «Локомотив», «Ахмат» и ряд других клубов.