Генеральный директор «Динамо» Мх Газизов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра пройдёт сегодня, 19 июля, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

«Хорошо начинать сезон со «Спартаком». Полный стадион, такая поддержка. Об этом только можно мечтать. Мы в новой форме. А теперь увидим, что будет на поле», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.