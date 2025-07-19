Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: у нас три трансфера сорвалось — улетели в другие места

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об отсутствии приобретений в текущее летнее трансферное окно.

«На следующей неделе можно ждать усиление. У нас три трансфера сорвалось, люди на самолёте в другое место уехали», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» завершило прошлый сезон Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда Хасанби Биджиева набрала 29 очков за 30 матчей. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар» (67).

В 1-м туре нового сезона махачкалинцы на выезде встретятся с московским «Спартаком» в субботу, 19 июля. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.