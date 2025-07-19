Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: у нас три трансфера сорвалось — улетели в другие места

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: у нас три трансфера сорвалось — улетели в другие места
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об отсутствии приобретений в текущее летнее трансферное окно.

«На следующей неделе можно ждать усиление. У нас три трансфера сорвалось, люди на самолёте в другое место уехали», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» завершило прошлый сезон Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда Хасанби Биджиева набрала 29 очков за 30 матчей. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар» (67).

В 1-м туре нового сезона махачкалинцы на выезде встретятся с московским «Спартаком» в субботу, 19 июля. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала
Материалы по теме
Генеральный директор «Динамо» Мх Газизов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android