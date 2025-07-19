Тренер «Наполи» Конте: наша цель — сделать так, чтобы неаполитанский народ гордился

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил, какие цели перед командой поставил президент клуба Аурелио Де Лаурентис в преддверии нового сезона.

«Президент очень умён: он не ставит передо мной никаких конкретных целей, понимая, кто играет в нашей команде и к чему все стремятся. Цель — сделать так, чтобы неаполитанский народ гордился. Появился симбиоз. Я помню все аншлаговые матчи, начиная с ранних раундов Кубка Италии. Неаполитанский народ увидел команду, которая прежде всего сражалась за футболку, и это должно продолжаться. Помните, побеждает всегда команда», — приводит слова Конте на пресс-конференции издание Sky Sport Italia.