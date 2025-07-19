«Локомотив» — «Сочи»: Воробьёв удвоил преимущество красно-зелёных на 84-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Сочи». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). На данный момент счёт 2:0 в пользу красно-зелёных. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дмитрий Воробьёв забил второй гол москвичей на 84-й минуте. Ранее Александр Руденко на 81-й минуте обеспечил «Локомотиву» преимущество.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар». «Сочи» по сумме двух стыковых матчей переиграл «Пари Нижний Новгород» (4:3) и спустя год отсутствия вернулся в высший дивизион российского первенства.