«Зенит» неожиданно уступил «Динамо» в матче 15-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 15-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Главным арбитром игры была Ксения Горячева (Рязань). Команды играли на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо» (Химки, Россия). Бело-голубые одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте. Отличилась белорусская полузащитница «Динамо» Анастасия Шлапакова.

После этой победы в активе московского «Динамо» стало 20 очков. Бело-голубые поднялись на седьмое место в турнирной таблице Суперлиги. «Зенит» с 32 очками находится на третьей строчке. Возглавляет таблицу ЦСКА с 34 очками.