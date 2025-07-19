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«Зенит» неожиданно уступил «Динамо» в матче 15-го тура женской Суперлиги

«Зенит» неожиданно уступил «Динамо» в матче 15-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 15-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Главным арбитром игры была Ксения Горячева (Рязань). Команды играли на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо» (Химки, Россия). Бело-голубые одержали минимальную победу — 1:0.

Россия — Суперлига (ж) . 15-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Динамо (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Шлапакова – 67'    

Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте. Отличилась белорусская полузащитница «Динамо» Анастасия Шлапакова.

После этой победы в активе московского «Динамо» стало 20 очков. Бело-голубые поднялись на седьмое место в турнирной таблице Суперлиги. «Зенит» с 32 очками находится на третьей строчке. Возглавляет таблицу ЦСКА с 34 очками.

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