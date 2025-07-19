«Зенит» неожиданно уступил «Динамо» в матче 15-го тура женской Суперлиги
Поделиться
Завершился матч 15-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Главным арбитром игры была Ксения Горячева (Рязань). Команды играли на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо» (Химки, Россия). Бело-голубые одержали минимальную победу — 1:0.
Россия — Суперлига (ж) . 15-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Динамо (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Шлапакова – 67'
Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте. Отличилась белорусская полузащитница «Динамо» Анастасия Шлапакова.
После этой победы в активе московского «Динамо» стало 20 очков. Бело-голубые поднялись на седьмое место в турнирной таблице Суперлиги. «Зенит» с 32 очками находится на третьей строчке. Возглавляет таблицу ЦСКА с 34 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2025
-
20:33
-
20:25
-
20:18
-
20:15
-
20:09
-
19:59
-
19:55
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:39
-
19:34
-
19:34
-
19:30
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:08
-
19:03
-
18:59
-
18:52
-
18:50
-
18:40
-
18:38
-
18:30
-
18:29
-
18:27
-
18:18
-
18:08
-
17:57
-
17:53
-
17:52
-
17:45
-
17:42
-
17:40