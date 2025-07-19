«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче РПЛ, забив три мяча за шесть минут

Окончен матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Сочи». Победу в этой игре одержали красно-зелёные со счётом 3:0. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

Александр Руденко на 81-й минуте открыл счёт и обеспечил «Локомотиву» преимущество. Дмитрий Воробьёв забил второй гол москвичей на 83-й минуте. Зелимхан Бакаев на 87-й минуте забил третий мяч красно-зелёных. Кирилл Заика на 90+3-й минуте забил за сочинцев, но после просмотра VAR гол отменили.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар». «Сочи» по сумме двух стыковых матчей переиграл «Пари Нижний Новгород» (4:3) и спустя год отсутствия вернулся в высший дивизион российского первенства.