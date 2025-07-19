«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Коло Муани — Footmercato

«Манчестер Юнайтед» рассматривает приобретение нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает Footmercato. Французом также интересуется «Ньюкасл».

Ранее уже появлялась информация об интересе «красных дьяволов» к бывшему форварду «Айнтрахта». При этом «сороки» готовы включиться в сделку по игроку после отказа от приобретения нынешнего игрока клуба из Франкфурта-на-Майне Уго Экитике. В это же время «Ювентус», за который футболист провёл вторую часть сезона-2024/2025, тоже готов сделать предложение о трансфере француза.

Напомним, 26-летний Коло Муани присоединился к «Ювентусу» в конце января, провёл за клуб 22 матча, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2028 года.