«Серик Беледиеспор» Юрана объявил о переходе Кирилла Гоцука

Турецкий футбольный клуб «Серик Беледиеспор» объявил о подписании контракта с бывшим капитаном «Пари НН» Кириллом Гоцуком. Российский защитник подписал соглашение с клубом до 2027 года.

«Наш клуб заключил двухлетнее соглашение с защитником Кириллом Гоцуком, выступавшим за «Пари Нижний Новгород» в прошлом сезоне. Добро пожаловать в нашу семью!» — говорится в заявлении клуба в пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующим тренером «Серик Беледиеспор» является российский специалист Сергей Юран.

32-летний Гоцук выступал за «Пари Нижний Новгород» с 2020 года. В минувшем сезоне РПЛ защитник провёл 25 матчей, в которых не отметился результативными действиями.