Солари: прекрасно понимаю, что пока не показал в «Спартаке» всего, чего от меня ждут

Аргентинский крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари высказался о своих выступлениях в составе российского клуба.

«Прекрасно понимаю, что пока не показал здесь всего, чего от меня ждут. Но много говорить в таком случае не имеет смысла. Лучше докажу всё на деле, чтобы заслужить уважение и оставить о себе добрую память», — приводит слова Солари официальный сайт клуба.

Солари перешёл в московский клуб минувшей зимой. За «Спартак» 24-летний вингер провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.