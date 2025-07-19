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Солари: прекрасно понимаю, что пока не показал в «Спартаке» всего, чего от меня ждут

Солари: прекрасно понимаю, что пока не показал в «Спартаке» всего, чего от меня ждут
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Аргентинский крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари высказался о своих выступлениях в составе российского клуба.

«Прекрасно понимаю, что пока не показал здесь всего, чего от меня ждут. Но много говорить в таком случае не имеет смысла. Лучше докажу всё на деле, чтобы заслужить уважение и оставить о себе добрую память», — приводит слова Солари официальный сайт клуба.

Солари перешёл в московский клуб минувшей зимой. За «Спартак» 24-летний вингер провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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