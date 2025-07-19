«Локомотив» в 15-й раз подряд стартовал в сезоне РПЛ с набранными очками

«Локомотив» со счётом 3:0 обыграл «Сочи» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Таким образом, красно-зелёные уже в 15-й раз подряд набирают очки в дебютном матче чемпионата. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Забитыми мячами отметились Александр Руденко (81-я минута), Дмитрий Воробьёв (83-я минута) и Зелимхан Бакаев (87-я минута).

В последний раз красно-зелёные начинали сезон с поражения в 2010 году: москвичи тогда уступили «Рубину» со счётом 0:2.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице.