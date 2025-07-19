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«Локомотив» в 15-й раз подряд стартовал в сезоне РПЛ с набранными очками

«Локомотив» в 15-й раз подряд стартовал в сезоне РПЛ с набранными очками
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«Локомотив» со счётом 3:0 обыграл «Сочи» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Таким образом, красно-зелёные уже в 15-й раз подряд набирают очки в дебютном матче чемпионата. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81'     2:0 Воробьёв – 83'     3:0 Бакаев – 87'    

Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Забитыми мячами отметились Александр Руденко (81-я минута), Дмитрий Воробьёв (83-я минута) и Зелимхан Бакаев (87-я минута).

В последний раз красно-зелёные начинали сезон с поражения в 2010 году: москвичи тогда уступили «Рубину» со счётом 0:2.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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