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Главный тренер «Ньюкасла» высказался о возможном трансфере Исака

Главный тренер «Ньюкасла» высказался о возможном трансфере Исака
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Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау ответил на вопрос, почему он не дал сыграть нападающему Александру Исаку в товарищеском матче с «Селтиком» (0:4), выразив уверенность, что игрок останется в клубе.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
19 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Энгелс – 28'     2:0 Кенни – 45'     3:0 Ян – 53'     4:0 Скэйлз – 75'    

«Это было моё решение (не выпускать Исака в товарищеском матче. — Прим. «Чемпионата»). Я решил отправить его домой из-за всех этих слухов. Последнее, чего он хотел, — это сидеть на трибунах и смотреть матч. Это было несправедливо по отношению к нему. Но я уверен, что к концу этого трансферного окна он останется игроком «Ньюкасла», — приводит слова Хау журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее появлялась информация об интересе «Ливерпуля» к шведскому нападающему. В минувшем сезоне Исак принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

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