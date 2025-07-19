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Арсенал — Шинник, результат матча 19 июля 2025, счет 1:1, 1-й тур Первая лига 2025/2026

Тульский «Арсенал» упустил победу в концовке матча 1-го тура с «КАМАЗом»
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Завершился матч 1-го тура Лиги PARI, в котором встречались тульский «Арсенал» и челнинский «КАМАЗ». Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Калмыков – 59'     1:1 Апеков – 84'    

Первый гол в матче забил футболист тульского «Арсенала» Амур Калмыков. Форвард отличился на 59-й минуте. Гости отыгрались на 84-й минуте. Гол забил нападающий Руслан Апеков.

В прошлом сезоне команды завершили чемпионат на соседних позициях. «Арсенал» с 41 очком занял 10-е место, а «КАМАЗ» (38) закончил на 11-й строчке.

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