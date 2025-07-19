В «Наполи» дали комментарий о подготовке к четырём турнирам сезона-2025/2026

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался на тему подготовки команды к четырём турнирам нового сезона: Серии А, Кубку Италии, Суперкубку страны и Лиге чемпионов.

«Это мало что меняет. Ты готовишься к сезону, но, очевидно, есть некоторые отличия, поскольку у нас не будет отдельной недели для физической и тактической работы. Когда у тебя так много соревнований, нужно максимально использовать время, даже сразу после матча, и стараться дать минуты тем, кто играет меньше. Нужно тренировать всех, в прошлом году именно это нам помогло, и те, кто пришли в команду, хорошо себя проявили.

Заслуга команды в том, что игроки, которых выпускали реже, были при этом в отличной форме, усердно тренировались. Нам придётся максимально использовать каждую возможность, чтобы тренировать всю команду. В новом сезоне матчей будет больше для всех, поэтому нам придётся повысить уровень подготовки и обеспечить сохранение формы футболистов», — приводит слова Конте на пресс-конференции издание Sky Sport Italia.