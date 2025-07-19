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Форвард «Локомотива» Воробьёв объяснил свой жест после гола в ворота «Сочи»

Форвард «Локомотива» Воробьёв объяснил свой жест после гола в ворота «Сочи»
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Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв объяснил свои жесты после гола в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Сочи». Московский клуб обыграл команду Роберта Морено Гонсалеса со счётом 3:0. Воробьёв забил второй гол железнодорожников на 83-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81'     2:0 Воробьёв – 83'     3:0 Бакаев – 87'    

«Был момент в прошлом сезоне, когда меня меняли, весь стадион освистывал. В душе у меня это чуть-чуть засело. Напомнил болельщикам: радуйтесь, а не освистывайте», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в прошедшем сезоне россиянин в 30 матчах чемпионата России забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
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