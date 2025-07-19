Форвард «Локомотива» Воробьёв объяснил свой жест после гола в ворота «Сочи»

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв объяснил свои жесты после гола в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Сочи». Московский клуб обыграл команду Роберта Морено Гонсалеса со счётом 3:0. Воробьёв забил второй гол железнодорожников на 83-й минуте.

«Был момент в прошлом сезоне, когда меня меняли, весь стадион освистывал. В душе у меня это чуть-чуть засело. Напомнил болельщикам: радуйтесь, а не освистывайте», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в прошедшем сезоне россиянин в 30 матчах чемпионата России забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.