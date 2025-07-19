Нападающий «Локо» Воробьёв: с «Сочи» было очень тяжело, команда не боится играть низом

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился впечатлениями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).

«С «Сочи» было очень тяжело, команда не боится играть низом. Но мы вытерпели, сыграли «на ноль» и забили свои голы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Забитыми мячами отметились Александр Руденко (81-я минута), Дмитрий Воробьёв (83-я минута) и Зелимхан Бакаев (87-я минута).

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице.