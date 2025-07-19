Нападающий «Локо» Воробьёв: с «Сочи» было очень тяжело, команда не боится играть низом
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Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился впечатлениями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81' 2:0 Воробьёв – 83' 3:0 Бакаев – 87'
«С «Сочи» было очень тяжело, команда не боится играть низом. Но мы вытерпели, сыграли «на ноль» и забили свои голы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Забитыми мячами отметились Александр Руденко (81-я минута), Дмитрий Воробьёв (83-я минута) и Зелимхан Бакаев (87-я минута).
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице.
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