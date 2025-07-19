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«Это 100% пенальти». Арбитр Федотов — о наступе на Умярова в матче «Спартак» — «Динамо» Мх

«Это 100% пенальти». Арбитр Федотов — о наступе на Умярова в матче «Спартак» — «Динамо» Мх
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об эпизоде в штрафной махачкалинского «Динамо» в матче 1-го тура чемпионата России с московским «Спартаком», когда полузащитнику красно-белых Наилю Умяров наступили на ногу. Встреча проходит в эти минуты, счёт 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

Фото: Кадр трансляции

«Это 100% пенальти – футболист Махачкалы нарушал правила на Умярове в своей штрафной. В первую очередь ошибся Казарцев, он был недалеко от штрафной, позиция открытая – единоборство игроков он контролировал. Также это ошибка Фисенко, который работает на VAR. Это классический наступ – следовало назначить пенальти в ворота «Динамо» и показать жёлтую карточку за грубую игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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