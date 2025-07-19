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Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 19 июля

Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 19 июля
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Сегодня, 19 июля, состоялись четыре матча 1-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 19 июля:

«Уфа» — «СКА-Хабаровск» — 1:1.
«Шинник» — «Урал» — 0:1;
«Волга» Ульяновск — «Ротор» — 1:2;
«Арсенал» Тула — «КАМАЗ» — 1:1.

Напомним, в сезоне-2024/2025 победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков за 34 матча. Второе место заняло московское «Торпедо», у которого 65 очков. На третьей строчке расположился новороссийский «Черноморец», набравший за сезон 64 очка.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона - 2025/2026
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