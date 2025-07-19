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Нападающий «Сочи» Гуарирапа прокомментировал поражение в матче с «Локо»

Нападающий «Сочи» Гуарирапа прокомментировал поражение в матче с «Локо»
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Форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа высказался о причинах поражения в матче 1-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Локомотивом». Команда Роберта Морено Гонсалеса проиграла москвичам со счётом 0:3, пропустив все голы после 80-й минуты.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Руденко – 81'     2:0 Воробьёв – 83'     3:0 Бакаев – 87'    

«Думаю, что был недостаток концентрации, потому что до 80-й минуты мы играли собранно, а потом допустили такие ошибки, за которые на таком уровне в РПЛ наказывают», — передаёт слова Гуарирапы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, нападающий во второй половине прошлого сезона выступал в составе московского ЦСКА, приняв участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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