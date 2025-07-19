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Нападающий «Сочи» Гуарирапа высказался об окончании аренды в ЦСКА

Нападающий «Сочи» Гуарирапа высказался об окончании аренды в ЦСКА
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Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа высказался об окончании своей аренды в московском ЦСКА. Форвард выступал за красно-синих в сезоне-2024/2025.

«У меня закончился контракт, по окончании которого я вернулся в «Сочи», поэтому я здесь. Это футбол, такое часто происходит, когда заканчивается арендное соглашение и мы возвращаемся в свои предыдущие команды. Не только в матчах с ЦСКА, но и во всех других играх нужно выкладываться полностью», — передаёт слова Гуарирапы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В составе ЦСКА 22-летний нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Действующий контракт игрока с «Сочи» рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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