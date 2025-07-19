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Фото: реакция Станковича после неназначенного пенальти в пользу «Спартака»

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу красно-белых.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

На 31-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев после просмотра VAR эпизода с возможной игрой рукой футболиста «Динамо» Махачкала в своей штрафной площади принял решение не назначать 11-метровый удар. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ярко демонстрировал недовольство действиями судьи.

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Спартак» занял четвёртое место, махачкалинское «Динамо» — 11-е.