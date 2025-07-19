«Спартак» — «Динамо» Мх: Маркиньос вывел красно-белых вперёд на 38-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. «Спартак» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте бразильский вингер «Спартака» Маркиньос открыл счёт в матче.

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Спартак» занял четвёртое место, махачкалинское «Динамо» — 11-е.