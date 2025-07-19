«Спартак» — «Динамо» Мх: Маркиньос вывел красно-белых вперёд на 38-й минуте
Поделиться
В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. «Спартак» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'
Удаления: нет / Аззи – 53'
На 38-й минуте бразильский вингер «Спартака» Маркиньос открыл счёт в матче.
В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.
По итогам минувшего сезона чемпионата России «Спартак» занял четвёртое место, махачкалинское «Динамо» — 11-е.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2025
-
22:05
-
21:51
-
21:46
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:37
-
21:29
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:10
-
21:09
-
21:07
-
21:00
-
20:56
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:41
-
20:33
-
20:25
-
20:18
-
20:15
-
20:09
-
19:59
-
19:55
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:39
-
19:34
-
19:34
-
19:30
-
19:23