Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард ЦСКА Гуарирапа допустил, что может перейти в «Зенит»

Экс-форвард ЦСКА Гуарирапа допустил, что может перейти в «Зенит»
Комментарии

Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа не отрицает, что в будущем мог бы пополнить состав «Зенита» или «Спартака».

— Конечно, хотел бы забивать много голов и получить хорошее предложение от моего клуба либо от другой команды.

— Видите ли вы себя в другом клубе РПЛ, в «Зените» или «Спартаке»?
— Почему нет? Всё может случиться, — передаёт слова Гуарирапы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В сезоне-2024/2025 футболист выступал за ЦСКА на правах аренды. В 30 матчах за этот коллектив Сауль забил пять голов. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Гуарирапы составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
Нападающий «Сочи» Гуарирапа прокомментировал поражение в матче с «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android