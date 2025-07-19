Экс-форвард ЦСКА Гуарирапа допустил, что может перейти в «Зенит»

Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа не отрицает, что в будущем мог бы пополнить состав «Зенита» или «Спартака».

— Конечно, хотел бы забивать много голов и получить хорошее предложение от моего клуба либо от другой команды.

— Видите ли вы себя в другом клубе РПЛ, в «Зените» или «Спартаке»?

— Почему нет? Всё может случиться, — передаёт слова Гуарирапы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В сезоне-2024/2025 футболист выступал за ЦСКА на правах аренды. В 30 матчах за этот коллектив Сауль забил пять голов. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Гуарирапы составляет € 1,5 млн.