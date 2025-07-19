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Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
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И. Федотов высказался о попадании мяча в руку игроку «Динамо» Мх в матче со «Спартаком»

И. Федотов высказался о попадании мяча в руку игроку «Динамо» Мх в матче со «Спартаком»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод матча «Спартака» с махачкалинским «Динамо» в 1-м туре чемпионата России, в котором мяч попал в руку динамовцу Мохамеду Аззи во время борьбы с Рикарду Мангашем.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

Фото: Кадр трансляции

«По эпизоду с попаданием мяча в руку игрока «Динамо» – для меня это пенальти. Казарцева позвали на момент пропуска фола – игрок «Спартака» эпизод ему перекрывал. Он посчитал, что был фол от Мангаша. И возможно, что из-за этого игрок «Динамо» двинул рукой в сторону. Для меня же это просто борьба за мяч – нет толчка, есть обычное оттирание игрока в рамках борьбы за мяч. Я не могу сказать, что Казарцев тут ошибся. Он так видит. Это Казарцев, у него своё видение всегда. Тут надо смотреть, как он будет трактовать эпизоды борьбы в будущем в этой игре – сейчас планка единоборств упала сильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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