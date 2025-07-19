Лукас Васкес интересен «Милану» и «Ювентусу» — AS

Бывший защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес интересен «Милану» и «Ювентусу». Об этом сообщает издание AS. Кроме этого, переход футболиста рассматривает «Бешикташ».

Ранее игрок покинул команду из столицы Испании. За «сливочных» 34-летний футболист выступал с 2007 года, в итоге проведя 402 матча. За это время он выиграл 23 титула: пять раз Лигу чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, четыре Суперкубка УЕФА, по четыре раза стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании и один раз выиграл Кубок Испании.

Напомним, что ранее другой экс-игрок «Реала», Лука Модрич, уже перешёл в команду Массимилиано Аллегри после истечения срока своего контракта.