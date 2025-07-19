Фото: реакция Станковича на третий незасчитанный гол «Спартака» в матче с «Динамо» Мх

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу красно-белых.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

В концовке первого тайма главный арбитр встречи Василий Казарцев принял решение не засчитывать забитый гол Руслана Литвинова в ворота «Динамо» из-за нарушения правил на голкипере махачкалинцев Тимуре Магомедове. Отметим, что ранее в первом тайме встречи были не засчитаны ещё два мяча красно-белых.