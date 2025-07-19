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Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
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20:30 Мск
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Фото: реакция Станковича на третий незасчитанный гол «Спартака» в матче с «Динамо» Мх

Фото: реакция Станковича на третий незасчитанный гол «Спартака» в матче с «Динамо» Мх
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В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

В концовке первого тайма главный арбитр встречи Василий Казарцев принял решение не засчитывать забитый гол Руслана Литвинова в ворота «Динамо» из-за нарушения правил на голкипере махачкалинцев Тимуре Магомедове. Отметим, что ранее в первом тайме встречи были не засчитаны ещё два мяча красно-белых.

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