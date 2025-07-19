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Тренер «Наполи» Конте: итальянские команды соревнуются с другими не на равных

Тренер «Наполи» Конте: итальянские команды соревнуются с другими не на равных
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о Лиге чемпионов как о мотивирующем факторе для команды в новом сезоне.

«Это, безусловно, будет для нас стимулом. Я провёл шесть лет в качестве тренера в Европе, всегда возглавляя команды, которые сезоном ранее не попадали в Лигу чемпионов, команды, которые перестраивались. Я понимаю, что люди просят меня творить чудеса, но есть вещи, которые нельзя упускать из виду. Лига чемпионов — это путешествие, и мне, безусловно, нужно быть терпеливым, чтобы оставаться в клубе несколько лет, ведь именно так и строится команда.

Я уходил и спустя менее долгий срок, но оставлял структуру, которая пожинала плоды своих трудов. Шесть участий в ЛЧ — это мало, по сравнению, скажем, с «Манчестер Сити». Однако я первый, кто воодушевлён, и мы знаем, что итальянские команды соревнуются с другими не на равных. Мы знаем, кто мы, гордимся тем, кто мы, но знаем свои пределы. Наша покупательная способность совершенно иная. Мы должны сделать всё возможное, чтобы создавать проблемы нашим соперникам, как и в прошлом году. Мы будем сражаться: это должно быть посланием для всех», — приводит слова Конте на пресс-конференции издание Sky Sport Italia.

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