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Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
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И. Федотов объяснил, почему судья не засчитал гол Литвинова в игре «Спартак» — «Динамо» Мх

И. Федотов объяснил, почему судья не засчитал гол Литвинова в игре «Спартак» — «Динамо» Мх
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об эпизоде с незасчитанным голом полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова в концовке первого тайма матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты. «Спартак» выигрывает со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Денисов фолил на вратаре – в площади ворот нельзя трогать вратаря, даже «правильно» его толкать. Да, был и игрок Махачкалы, но в эпизоде активно участвовал Денисов и мешал вратарю гостей», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Единственный гол в первом тайме забил нападающий «Спартака» Маркиньос.

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