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Генич отреагировал на судейство в первом тайме матча «Спартак» — «Динамо» Мх

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о работе судейской бригады арбитра Василия Казарцева в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». В первом тайме арбитры не зачитали три гола красно-белых, а также дважды не стали назначать 11-метровые в пользу москвичей в спорных эпизодах.

«VAR сегодня спит на матче «Спартака», видимо», — написал Генич в телеграм-канале.

Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу красно-белых.

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.