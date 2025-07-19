Генич отреагировал на судейство в первом тайме матча «Спартак» — «Динамо» Мх
Поделиться
Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о работе судейской бригады арбитра Василия Казарцева в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». В первом тайме арбитры не зачитали три гола красно-белых, а также дважды не стали назначать 11-метровые в пользу москвичей в спорных эпизодах.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'
Удаления: нет / Аззи – 53'
«VAR сегодня спит на матче «Спартака», видимо», — написал Генич в телеграм-канале.
Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу красно-белых.
В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2025
-
22:13
-
22:05
-
21:51
-
21:46
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:37
-
21:29
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:10
-
21:09
-
21:07
-
21:00
-
20:56
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:41
-
20:33
-
20:25
-
20:18
-
20:15
-
20:09
-
19:59
-
19:55
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:39
-
19:34
-
19:34
-
19:30