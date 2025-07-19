Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 19 июля, календарь, таблица

Сегодня, 19 июля, состоялись три матча 1-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 19 июля:

«Акрон» — «Крылья Советов» — 1:1;

«Локомотив» — «Сочи» — 3:0;

«Спартак» — «Динамо» Махачкала — 1:0.

Победы в стартовавшем чемпионате одержали только московские «Локомотив» и «Спартак». Команды набрали по три очка. По одному очку у самарских «Крыльев Советов», калининградской «Балтики», тольяттинского «Акрона» и московского «Динамо».

Оставшиеся матчи 1-го тура Российской Премьер-лиги пройдут 20 и 21 июля.