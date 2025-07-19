«Спартак» — «Динамо» Мх: гости остались вдесятером после удаления Мохамеда Аззи

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В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу красно-белых.

На 53-й минуте с поля был удалён алжирский полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи, получивший вторую жёлтую карточку.

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Спартак» занял четвёртое место, махачкалинское «Динамо» — 11-е.