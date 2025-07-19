Тренер «МЮ» Аморим: нам не хватает резкости, особенно в середине поля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Лидс Юнайтед» (0:0).

«Это была предсезонная игра, расстояние между нашими игроками порой оказывалось очень большим. Нам было довольно трудно во время попыток высокого прессинга: они выбивали мяч, выигрывали на подборе, именно тогда они и представляли опасность. Нам не хватает резкости, особенно в середине поля, это видно, поэтому тяжело двигаться с мячом вперёд. Но у нас возникали моменты.

Нам предстоит проделать много работы, но это была первая игра с командой Премьер-лиги, играли разные коллективы, это неплохая проверка», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В следующей контрольной игре «красные дьяволы» сыграют с «Вест Хэм Юнайтед» 27 июля. По итогам прошлого сезона манкунианцы заняли 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 42 очками.